РФ без успеха штурмовали возле Крынок, ВСУ отбивают атаки на разных участках фронта — Генштаб

Армия РФ безуспешно попыталась штурмовать в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. ВСУ отбили атаки возле Клищиевки Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 3 марта.

Всего враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Свеса Сумской области; Берестово Харьковской области; Северное, Терны, Нью-Йорк, Георгиевка, Водяное, Урожайное, Богоявленко и Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции. Противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Напомним, ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте. В частности, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском направлении. Он отмечал, что оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта.

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