РФ безжалостно бьет по святыням: оккупанты нанесли авиаудар по храму в Донецкой области, где скрывались монахи

Российская Федерация нанесла удар с неба по храму в с.Богородичное Донецкой области, в подвале которого укрывались монахи. Среди них – и дети служителей храма.
Людей удалось эвакуировать с места авиаудара. К счастью, они не пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Оккупанты нанесли авиаудар по храму в с.Богородичное, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети. Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" пострадали", – рассказали в ведомстве.
Полицейские вместе с военными, пограничниками и терробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место. Также спасли пять человек с инвалидностью — жителей села, которые не в состоянии были выбраться самостоятельно.
Напомним, армия РФ ударила ракетами по предприятию с удобрениями в Одесской области. В результате попадания вражеской ракеты на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 м и глубиной 3 м. Разрушены промышленные объекты.
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