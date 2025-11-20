РФ более 20 раз била по Украине запрещенными ракетами, способными нести ядерный заряд

Ракетный удар / © ТСН.ua

Армия агрессора Российской Федерации более 20 раз применила при ударах по Украине крылатые ракеты наземного базирования 9М729 “Новатор”. Они способны нести ядерный заряд. Их производство запрещает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Александр Сорочик, сообщает “Укринформ”.

“Россия уже применила ракеты “Новатор” против Украины 23 раза”, — подчеркнул он.

По словам Сорочика, дальность ракеты — более 1,2 тыс. км.

“У нас есть подтвержденные доказательства того, что Россия применяла крылатые ракеты 9М729 “Новатор” (по классификации НАТО SSC-8 Screwdriver) — наземную ракетную систему, способную нести ядерный заряд и прямо запрещенную договором”, — подчеркнул дипломат.

По его словам, производство именно этой ракеты Россией стало причиной выхода США из договора в августе 2019 года.

В своем выступлении Сорочик также рассказал о массированных воздушных атаках РФ на украинские города за последнюю неделю. По его словам, только за этот период Россия запустила 1718 ударных беспилотников и 70 ракет, из которых 25 — баллистических.

Напомним, Reuters писало о том, что в 2019 году именно из-за ракеты 9М729 президент США Дональд Трамп вышел из ядерного договора. Вашингтон заявил, что это вооружение нарушает договор и может пролететь далеко за пределы 500 км, хотя Россия это отрицала.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, ракета, которая может нести ядерную или обычную боеголовку, имеет дальность полета до 2500 км.