РФ больше всего атакует на 4 направлениях – главное от Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в сутки, 21 апреля, на фронте зафиксировано 65 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отбиты 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово, Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Богдановка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Соловьево, Александрополь, Семеновка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте / Фото: Deepstatemap

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области. Там россияне 15 раз пытались прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ситуация на левом берегу Днепра

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава россиян.

Ранее президент Зеленский рассказал о самых горячих направлениях на фронте, ПВО и переговорах с американскими партнерами.

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