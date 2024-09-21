РФ бросает резервы на все направления фронта и производит ротацию: возросло количество атак врага

Российское командование активно бросает резервы на все направления фронта в Украине. На разных участках произошли ротации.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг после Курской операции начал активно бросать резервы на направлениях "словно война завтра остановится" и надо забрать как можно больше. Бесследно и вечно продолжаться это не могло, поэтому 10-13 сентября произошла ротация на определенных участках и перегруппировка основных сил", — говорят аналитики. .

По их наблюдениям такие действия захватчиков создали предпосылки для очередного наращивания усилий, которое происходит сейчас. Кроме того, на фронте возросло количество атак.

"19 сентября стало рекордом по суточному количеству атак за последнее время — целых 226", — отмечают в DeepState.

Аналитики показали статистику относительно среднесуточного количества атак от мая до сентября: май – 122; июнь – 125; июль – 143; август – 145; сентябрь (за первые 19 дней месяца) – 170.

По сравнению с маем прибавилось в среднем по 50 атак в сутки, отмечают аналитики.

"Общий характер атак постепенно изменился, но каждая такая атака заканчивается потерями. К сожалению, пока противник имеет запас прочности и не видно истощения, которое ожидали в сентябре", — резюмировали аналитики.

Как сообщалось, возле Торецка в Донецкой области ситуация остается сложной. Впрочем, именно здесь профессиональная армия РФ была уничтожена. Захватчики продолжают активные штурмы, пытаясь вытеснить украинских военных с позиций.

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