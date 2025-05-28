РФ бросает силы для окружения двух городов на Донетчине: эксперт о наступлении врага

Солдаты РФ / © Associated Press

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В настоящее время военное командование РФ бросает значительные силы на Донетчину, чтобы окружить Покровск и Константиновку. Говорить о том, что россияне планируют перенести основное направление удара на север для создания “буфера”, рано.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

“Как говорят люди, воюющие на Покровском направлении вблизи Торецка, ситуация не свидетельствует об уменьшении усилий. Скорее наоборот, враг продолжает давить и наступать, в первую очередь с запада Покровска в сторону Днепропетровской области. Пытается резать логистику между Покровском и Константиновкой, наступая от дороги”, — сказал эксперт.

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По его словам, диктатор РФ Владимир Путин дал задачу создать "буферную зону" на севере Украины. Впрочем, Россия не может наступать одновременно на нескольких направлениях.

“Для этого нет у них возможности. Какое-то направление он для себя выберет и будет там давить. В пульсирующем режиме, оказывая давление на других направлениях, чтобы мы не перебрасывали резервы. Я продолжаю думать, что это будет Донецкая область”, — добавил Попович.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович сообщал ранее, что РФ разворачивает наступление с трех сторон на Константиновку. По его словам, сейчас город будет являться главным направлением наступления российской оккупационной армии РФ.

Захват этого города на Донетчине может стать главной целью летней военной кампании Кремля. Ситуация вокруг Константиновки сильно усложнилась за последние недели. Армия РФ смогла пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта.

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Дата публикации 08:17, 28.05.25 Количество просмотров 7 Враг наступает и наносит удары по мирным! Украинцы отвечают по Москве