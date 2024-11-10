РФ бросает в 5-7 раз больше сил, чем раньше: Маломуж о наступлении врага в Донецкой области

По его словам, россияне стремятся полностью захватить Донецкую область до начала морозов и бездорожья.
Российский диктатор Путин держит под личным контролем наступательную операцию оккупационных войск на Покровско-Кураховском направлении Донецкой области. Диктатор получает оттуда сводки по несколько раз в день и требует новых продвижений.
Об этом заявил генерал армии Украины, эксруководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, передает FREEДОМ.
Наступление РФ в Донецкой области
По его словам, на Доннечине воюют остатки профессиональной армии РФ, новые подразделения, укомплектованные контрактниками, а также так называемые "интернациональные батальоны", сформированные из наемников из стран "третьего мира"
"На Донецком [направлении] это сборные форматы: и африканцы, и кубинцы, и другие", – сказал Маломуж.
По мнению генерала, россияне усиливают Кураховский сектор, чтобы обойти с фланга так называемое Покровское выступление. Далее они, вероятно, будут развивать наступление для окружения этого выступления. Это делается для того, чтобы полностью захватить Донецкую область до начала морозов и бездорожья.
"Поэтому (россияне – Ред.) спешат, бросают в 5-7 раз больше, чем раньше, войск. Приблизительно 80 тыс. Раньше было 25-30 тыс. на Кураховском направлении. И Кураховское сейчас является основным, как они [россияне] говорят, для прорыва”, – объяснил Маломуж.
Ситуацию на этом участке фронта он называет сложной из-за превосходства врага в живой силе и боеприпасах.
События на Покровском и Кураховском направлениях Маломуж считает решающим для того, чтобы остановить врага. По его информации, на Кураховское направление россияне стянули примерно 80 тыс. войск, на Покровское – 50-55 тысяч.
Ранее в ВСУ заявили о подготовке россиян к новому удару в Донецкой области.
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