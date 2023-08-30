РФ бросает в наступление "штурмовиков", мобилизованных месяц назад: подробности от Синегубова

В Купянском направлении Вооруженные силы Украины периодически фиксируют снижение интенсивности наступательных действий врага.

Об этом в комментарии Укринформу 30 августа заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои: "Уменьшение наступательных действий врага периодически мы наблюдаем, но это потому, что наши Вооруженные силы наносят значительные впечатления относительно вооружения, военной техники, живой силы".

Начальник ОВА продолжил: «Конечно, резервы они опрокидывают в том числе и на Купянское направление. Мы знаем эти воинские части. Некоторые из них были мобилизованы только месяц назад, однако это штурмовые войска”.

Синегубов отметил, что попытки штурма Купянского направления продолжаются: “Там враг постоянно применяет авиацию, управляемые авиабомбы, в том числе по гражданским населенным пунктам, людям, частным домохозяйствам, частным объектам промышленности. Наши Вооруженные силы адекватно это все воспринимают, конечно, так же несколько наращивают силы, чтобы эффективно сдерживать врага”.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что российская армия на указанном направлении проводит ротации в соответствии с военной обстановкой. Он добавил, что эта ротация проходит постоянно, они реагируют на военную обстановку на юге, на севере, в том числе и на Купянском направлении.

Поэтому давление они не ослабляют. Он ослабляется только потому, что нужно заменить подразделения, которым были причинены значительные потери, а дальше продолжают свои штурмовые действия. Как они эффективны, как качественные подразделения — это кадровые войска, штурмовые подразделения. Поэтому ВСУ там показывают и доказывают свой профессионализм ежедневно”, — прокомментировал Синегубов.

По его словам, на Лиманском направлении также есть накопление вражеских войск — механизированных, танковых, а также так называемых групп "Шторм-Z".

Ранее сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении кафиры собрали примерно 100 тысяч своих военных.

Читайте также: