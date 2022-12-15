РФ бросает все, что у нее есть: Зеленский рассказал о жестоких атаках на Донбассе

Зеленский подчеркнул, что россияне не могут одолеть ВСУ, а потому физически уничтожают каждый город и село.

На Донбассе, как и в предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 15 декабря.

По его словам, оккупанты бросают в наступление всех и все, что только у них есть.

Зеленский подчеркнул, что россияне не могут одолеть ВСУ, а потому физически уничтожают каждый город и село. Оккупанты стараются не оставить целыми никаких зданий, никаких даже стен, которые можно использовать для обороны.

"Единственный путь, как это прекратить, – это вытеснять шаг за шагом российских террористов с нашей украинской земли. Это продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским должностным лицам и пропагандистам, – привлечь к ответственности за все то, что они делают. Делают против Украины, против свободы как таковой", – отметил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что россияне ответственны за войну, ведь позволили своему лидеру захватить чужую землю.

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