РФ бросила на Авдеевку такое количество подразделений, которые могли бы захватить несколько таких городов – Жорин

Военный Максим Жорин рассказал о тактике РФ во время захвата Авдеевки.
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР), которая участвовала в боях за Авдеевку, Максим Жорин рассказал новые детали о том, как оккупационные войска России захватывали Авдеевку в Донецкой области.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, по его словам, количества подразделений России, которые задействовали для взятия Авдеевки, на самом деле хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов.
"Да, они понесли и продолжают нести потери в бешеном количестве, однако ресурса еще очень много. Чтобы вы понимали – за сутки они могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Их раз**бывают, на следующие сутки они снова привозят такое же количество", – рассказал военный.
Напомним, оккупанты продвигаются дальше возле Авдеевки – в ISW прогнозируют захват новых населенных пунктов.
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