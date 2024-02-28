РФ бросила на Авдеевку такое количество подразделений, которые могли бы захватить несколько таких городов – Жорин

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР), которая участвовала в боях за Авдеевку, Максим Жорин рассказал новые детали о том, как оккупационные войска России захватывали Авдеевку в Донецкой области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, количества подразделений России, которые задействовали для взятия Авдеевки, на самом деле хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов.

"Да, они понесли и продолжают нести потери в бешеном количестве, однако ресурса еще очень много. Чтобы вы понимали – за сутки они могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Их раз**бывают, на следующие сутки они снова привозят такое же количество", – рассказал военный.

Напомним, оккупанты продвигаются дальше возле Авдеевки – в ISW прогнозируют захват новых населенных пунктов.

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