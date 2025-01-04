РФ бросила на Часов Яр 10 тысяч войска: командир из 24-й бригады об изнурительных боях за город

По его словам, почти все пути эвакуации раненых и доставки боеприпасов в Часв Яр находятся под огневым контролем оккупантов.

Россия привлекла к наступлению на Часов Яр более 10 тыс. окупантов, тогда как украинским защитникам города не хватает людей и боеприпасов.

Об этом в интервью "Суспільне Донбас" рассказал командир подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Богдан.

Мужчина рассказал, что его подразделение весь год находилось на этом участке. Каждый день оккупанты штурмуют в районе канала Северский Донец – Донбасс, который пролегает по городу, чтобы перейти водоем и двигаться дальше.

Нехватка личного состава и боеприпасов

"У нас недостаточное количество личного состава, который может выполнять боевые задачи. Поэтому люди очень большое время находятся на позициях без ротаций, без отдыха, просто без возможности, хотя бы одни-два дня отдохнуть от ежедневного ведения боевых действий", — откровенно рассказывает командир .

Богдан утверждает, что сейчас целая враждебная дивизия противостоит одной нашей бригаде.

"Это более 10 тысяч. И уже туда подключилась одна мотострелковая бригада в помощь к данной дивизии", — отмечает военный.

По его словам, почти все пути эвакуации раненых и доставки боеприпасов находятся под огневым контролем окупантов.

Кроме людей, защитникам Часового Яра не хватает боеприпасов, в первую очередь, в артиллерии.

Артиллерийских снарядов очень большой дефицит. Так же сейчас у противника большое преимущество в дронах. И очень критическая проблема – это личный состав: люди, которые сейчас на позициях, устали, как и морально, как и физически, им нужен отдых, нужна замена. Это сейчас очень критично, большая нехватка у нас личного состава в подразделениях. И, в первую очередь, мотивированного", - говорит военный.

Почему Часов Яр так важен для врага

Часов Яр – это высота. Это для них очень важный город и в плане военном, и в политическом, потому что это прямые, скажем так, ворота на Константиновку, Дружковку и Краматорск", – объяснил Богдан.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке.

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