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РФ бросила огромные силы на Покровское направление — важное заявление Сырского
Российские захватчики ежедневно совершают интенсивные штурмовые атаки на Покровском направлении. Ситуация осложняется тем, что оккупанты взыскали дополнительные силы.
РФ собрала на Покровском направлении 111 тысяч военных — это самая большая группировка.
Об этом сообщил Главком Александр Сырский.
Главком ВСУ отметил, что Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны.
«Противник не оставляет попыток пробиться в административный предел Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-либо оперативных результатов, но, прежде всего, с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта.
Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем», — заверил он.
Ранее сообщалось, что войска РФ пытаются не сбавлять свой темп наступления на востоке. Захватчики стремятся прорваться в направлении Днепропетровской области и установить полный контроль над Донбассом.
По данным главы Минобороны Украины Рустема Умерова, Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.