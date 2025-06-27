РФ бросила огромные силы на Покровское направление — важное заявление Сырского

Александр Сырский / © Александр Сырский

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РФ собрала на Покровском направлении 111 тысяч военных — это самая большая группировка.

Об этом сообщил Главком Александр Сырский.

Главком ВСУ отметил, что Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны.

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«Противник не оставляет попыток пробиться в административный предел Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-либо оперативных результатов, но, прежде всего, с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта.

Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем», — заверил он.

Ранее сообщалось, что войска РФ пытаются не сбавлять свой темп наступления на востоке. Захватчики стремятся прорваться в направлении Днепропетровской области и установить полный контроль над Донбассом.

По данным главы Минобороны Украины Рустема Умерова, Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.

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