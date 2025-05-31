РФ бросила силы на оккупацию большого города: Forbes о том, как эта битва определит условия мира

Часов Яр.

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Российские войска усилили активность и штурмовые действия города Часов Яра Донецкой области. Захватчики не жалеют личного состава для его увлечения. Такие действия Москвы свидетельствуют о том, что россияне не ждут пришествия скорого мира.

Об этом говорится в материале Forbes .

"Хотя захват Часов Яра критически важен для российских военных усилий, он имеет небольшую долгосрочную стратегическую ценность", - говорится в материале.

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РФ бросает новые силы на город

Авторы статьи отмечают, что Часов Яр является укрепленной позицией, блокирующей продвижение российских войск вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.

Военное командование РФ за последние недели усилило штурмы города. Армию подкрепили солдатами президентского полка федеральной службы безопасности, который по численности примерно равен мотострелковой бригаде.

"Хотя это подразделение не считается элитным, его присутствие свидетельствует о том, что Россия пытается восполнить пробелы и решить проблему нехватки живой силы, перепрофилируя даже церемониальное подразделение, чтобы сохранить темпы захвата города", - говорится в материале Forbes.

РФ не стремится к миру

Отмечается, что жертвование личным составом, техникой и передовыми технологиями ради взятия Часов Яра свидетельствует о том, что РФ не ожидает скорого наступления мира. Вероятно, оккупанты готовят почву для летнего наступления.

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"Вероятнее всего, что российские военные планируют продолжать боевые действия по меньшей мере до лета. Хотя долгосрочные цели России остаются неопределенными, их активизация в Часав Яре очевидна", - пишут в статье.

Украинские Вооруженные силы не дают России взять под полный контроль город и затянуть российские войска в длительное, кровопролитное городское сражение.

"Результат битвы вза Часов Яр может не только определить следующую фазу войны, но и установить условия для любого будущего мира", - заявляют в Forbes.

Ситуация в Донецкой области

Накануне в DeepState обновили карту. Отмечается, что армия РФ захватила еще два населенных пункта в Донецкой области. Россияне приблизились к админгранице Днепропетровщины. Так, по данным аналитиков, в область — всего 2,6 км.

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Военный аналитик Иван Ступак отмечает, что армия РФ перерезала трассу Покровск - Константиновка. Теперь, объясняет эксперт, россияне начинают новое наступление: с востока – на Покровск, и с запада – на Константиновку.

Кроме того, войска РФ продолжают наступать на Лиманском направлении. На некоторых участках врагу удалось продавить оборону ВСУ. Цель россиян – выйти на окраины Лимана на Донетчине.

Тем временем NYT пишет, что РФ готовит масштабную кампанию по полному захвату Донбасса. Аналитическая платформа Deepstate зафиксировала удвоение темпов продвижения РФ в мае - до 9 км в сутки, преимущественно в Донецкой области. Эксперты также предупреждают о росте угроз на севере, в том числе в Сумской области.

Дата публикации 23:44, 30.05.25 Количество просмотров 8 У границы тысячи оккупантов! Россияне атакуют Сумскую область!