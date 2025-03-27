РФ бросила в атаку 40 мотоциклов на Новопавловском направлении – ВСУ

Военный ВС РФ. / © Associated Press

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Российская армия все активнее применяет легкую технику на Новопавловском направлении . Только 26 марта оккупанты использовали для штурма 40 мотоциклов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, на этом направлении много открытых участков местности, что позволяет россиянам использовать тактику быстрого прорыва.

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"Это активное использование легкой техники - мотоциклов и баги - для быстрого приближения к украинским позициям, а иногда даже для попытки мероприятия по линии обороны и закрепления на позициях. Это фактически мотоциклетный десант", - отметил Трегубов.

Целью таких атак является как минимизация потерь среди бронетехники, так и попытки обойти минные заграждения и уменьшить уязвимость ударов БпЛА. В то же время, эффективность подобной тактики сомнительна.

"Они уже поняли, что это не слишком эффективно, но по крайней мере дешевле, чем терять бронетехнику", - добавил спикер ОСУВ.

Также российская армия активно использует FPV-дроны, дроны на оптоволокне и внедряет антидроновые технологии, в частности, сетки, прикрывающие технику и позиции.

"Это то, что у них получается хорошо. Есть и низкотехнологичные решения – использование самодельных транспортных средств, гражданских авто или даже рыболовных лодок для форсирования рек", – отметил Трегубов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца .