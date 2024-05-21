РФ бросила в бой "кадыровцев": в ISW сообщили о ситуации на Харьковщине

Оккупанты недавно продвинулись в центре Волчанска к северу от реки Волча.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжали наступление в районе Липцев и Зеленого в Харьковской области. Россия бросила под Волчанск подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии и 7-го мотострелкового полка, а также Африканского корпуса Минобороны России наступали от Лукьянцев на Липцы и вдоль реки Муром на Зеленое.

Войска РФ недавно подтвердили наступление в Волчанске на фоне продления наступательных операций в этом районе 20 мая. Опубликованные 18 мая геолокационные кадры демонстрируют, что оккупанты недавно продвинулись в центре Волчанска к северу от реки Волча.

Так называемые российские военкоры утверждали, что их войска продвинулись на Волчанском направлении на 150-600 м.

В Генштабе ВСУ информировали, что захватчики продолжали наступление в районе Волчанска и Старицы.

Российский милблогер заявлял, что под Старицей и Бугроваткой идут позиционные бои.

Как заявляли источники в РФ, действовавшие на Волчанском направлении российские военные жаловались на то, что открытая местность не позволяет быстро доставлять им боеприпасы к линии фронта. Вероятно, они имели в виду то, что наземные линии связи (GLOC) на открытой местности уязвимы для украинских блокировочных ударов.

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Машовец заявил, что неуточненные части 1-й гвардейской танковой армии или части 1-го танкового полка и 1-го мотострелкового полка, или части 47-й мотострелковой дивизии действуют в лесном массиве между Огурцовым (к северо-западу от Волчанска) и Бугроваткой на север от реки Северский Донец.

Военный обозреватель также заявил, что в Волчанске действуют подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад. Сообщается, что под Волчанском действуют подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат", 272 мотострелкового полка и Росгвардии.

Карта боевых действий в Харьковской области/Фото: ISW

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, после начала вражеского вторжения на Харьковщине ситуацию на северо-востоке удалось контролировать. Но нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной операции.

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