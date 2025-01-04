РФ будет давить по всем направлениям: аналитики рассказали об ожидаемом развитии событий на фронте

Российские оккупационные войска продолжат попытки полного захвата городов Курахово, Торецк и Часов Яр, а также будут наступать в направлении Днепропетровской области. В перспективе возможно начало боевых действий на Днепропетровщине и увеличение контролируемых врагом территорий Донецкой области по всем направлениям.

Об этом пишут аналитики портала "Милитарный".

"Кроме стоит ожидать увеличения усилий над ликвидацией плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу реки Оскол и расширением своих на ее правом берегу. Также существует большая вероятность дальнейших попыток осуществить высадку на правом берегу Днепра на Херсонщине или в других областях для оттягивание и так ограниченных резервов СОУ", – говорится в материале.

Авторы статьи также предполагают, что враг будет продолжать вытеснение украинской группировки с территории Курской области, а также усугубит огненное влияние на приграничные районы Украины.

Напомним, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, российская оккупационная армия планирует осуществить большое окружение наших военных подразделений на территории от Покровска до Временного Яра. Направление движения российских войск под Покровском свидетельствует, что враг пытается обойти город с запада и перерезать соединяющий его путь с Днепропетровской областью.

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