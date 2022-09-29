РФ целилась по автовокзалу: появились жуткие фото и видео последствий ракетного удара по Днепру

На месте прилета все еще ищут детей под завалами.

В ночь на 29 сентября Россия ударила ракетой по жилому району Днепра. В результате погибли три человека, среди них ребенок. Еще пятеро – ранены. Целились оккупанты в автовокзал, расположенный рядом.

Фото последствий атаки показал Телеграмм-канал "Днепр областной".

На опубликованных кадрах видно, что на месте прилета образовалась огромная воронка глубиной более семи метров, диаметр – около десяти. Взрывной волной повреждены автобусы, разбит рынок и несколько киосков.

По состоянию на 12:00 спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Под завалами ищут двоих детей семи и девяти лет, они считаются без вести пропавшими.

Фото: "Днепр областной"

Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной" Фото: "Днепр областной"

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что российские ракеты попали в рынок — "барахолку" у автовокзала. Взрыв был такой силы, что тела погибших были дефрагментированы, их трудно идентифицировать.

Ночные обстрелы Украины на 29 сентября: по Днепру, вероятно, ударили сверхзвуковыми ракетами

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