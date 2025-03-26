РФ цинично обвиняет Украину в срыве "энергетического перемирия": что говорит Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что РФ стремится затягивать войну, продолжать пропаганду и попытки обмануть мир.

Минобороны страны-агрессорки РФ цинично обвинило в нанесении ущерба энергетической инфраструктуре РФ после так называемого "энергетического перемирия" и срыве российско-американских договоренностей. В свою очередь, Генштаб ВСУ отмечает, что эти заявления не соответствуют действительности.

Об этом передает пресс-служба Генштаба.

Генштаб отмечает, что 25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного Крыма.

"Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", — отметили в Генштабе.

Напомним, президент Зеленский рассказал, что на переговорах в Эр-Рияде стороны договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках новой инициативы.

Кремль также опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые по договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия. Гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, школ, больниц и т.п., в списке нет.

Президент Зеленский в свою очередь прокомментировал заявление Кремля, что россияне начали отсчет моратория на удары от 18 марта.

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