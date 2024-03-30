РФ давно не запускала "Калибры" во время массированных атак: эксперт назвал причину

То, что российская армия производит "Калибры", а не применяет их, настораживает.

Анализ последних массированных обстрелов Украины показал, что Россия не применяет крылатые ракеты "Калибр", производство которых не прекращалось. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты накапливают этот вид вооружения.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, настораживает тот факт, что вражеская армия массово не применяем крылатые ракеты "Калибр", которые продолжает производить.

"Больше всего настораживает то, что на фоне четырех мартовских ударов, массированного и трех с ограниченным боекомплектом, не были применены крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Мы уже очень давно не слышали о массированном применении этой компоненты. Хотя в 2022 году и начале 2023 года они так же, как Х-101/555, были одним из основных крылатых звуковых компонентов для нанесения ударов", — отмечает аналитик.

Коваленко объясняет, если РФ будет ориентироваться на применение ракет Х-101/555, то оперативные паузы для подготовки к новому удару будут расти.

"Есть разные варианты, почему так происходит. Но то, что накопление "Калибров" происходит и производство не останавливалось – это факт. Или они будут ориентироваться на Х-101/555, и паузы между этими ударами будут расти. Или они перейдут на практику применения" Калибров", — резюмировал Коваленко.

Напомним, между тем 25 марта РФ применила ракеты "Циркон" для атаки по Киеву. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш говорит, что применение гиперзвуковых ракет может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет — иначе их бы не запускали.

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