РФ давят на одном из участков фронта протяженностью 120-150 километров: эксперт объяснил планы оккупантов

Армия РФ пытается давить на Силы Украины в направлении Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, протяженность фронта, на которой давят россияне, составляет 120-150 км.

Также эксперт отмечает, что на Лиманно-Купянском направлении РФ сосредоточила значительные силы.

"Поэтому, думаю, что действительно действия россиян есть. Думаю, что они масштабны с точки зрения растянутости по линии фронта, потому что это Купянск-Сватово-Кременная – это где-то 120-150 км и там действительно есть три участка фронта, где враг пытается давить", – отметил аналитик.

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Згурец говорит, что у окупантов есть две задачи — вытеснить ВСУ между Сватовым и Кременной к реке Жеребец, а выше — дожать украинских военных к реке Оскол.

"Но повторюсь, эта теория врага уже в течение трех-пяти месяцев так или иначе отрабатывается и изменений не происходило. И сейчас, несмотря на понимание того, что враг пытается такими действиями отвлечь наше внимание и силы на этот участок фронта, думаю, что это было понятной тактикой россиян и у украинской стороны достаточно средств и способов, чтобы нивелировать эти попытки россиян давить", — сказал Згурец.

Добавим, в Минобороны сообщили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины и замедляется из-за заминирования. Разминировать территории на юге скорее невозможно из-за технических моментов.

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