РФ делает "Шахеды" более смертоносными: эксперт напомнил правила безопасности для населения

Россияне используют боевое ядовитое вещество в «Шахедах»

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Россияне пытаются сделать свои ударные дроны более смертоносными, чтобы наносить как можно большее поражение.

Об этом рассказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в комментарии для "КИЕВ24".

«Последние тенденции свидетельствуют о том, что россияне работают над тем, чтобы действительно еще больше придать смертоносность своим ударным беспилотникам. Можем напомнить о сообщении нескольких недель, "Шахеды" разбрасывают самодельные взрывные устройства, которые оснащены готовыми элементами [поражения — ред.]. Сейчас мы видим сообщения, что действительно враг использует дополнительно капсулы с ядовитым веществом. Это боевое ядовитое вещество иритант», — объяснил Кушников.

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По словам эксперта, в небольших дозах вещество имеет раздражающий эффект. Но значительное его содержание в воздухе может повлечь за собой серьезные проблемы для здоровья человека и даже привести к смерти.

«Не нужно подходить к местам падения этих беспилотников. Это в первую очередь именно предостережение для гражданского населения, то есть надо вести себя очень осмотрительно, это первый момент. Второй момент, не надо поднимать или подходить к вещам, которые вы увидели, которые могут быть возле мест падения или сбития этих беспилотников. То есть это общие нормы и правила, они действуют одинаково для всех», — подчеркнул Вадим Кушников.

Если же человек заметил посторонний предмет, который может быть потенциально опасным, следует сообщить о своей находке спасателям или правоохранителям.

Напомним, по словам военного эксперта Сергея Грабского, у России есть большие запасы иританта , которые могут быть использованы в войне против Украины.