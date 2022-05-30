РФ держит готовым к применению один носитель крылатых ракет "Калибр" в Черном море – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в акваториях Черного и Азовского морей в течение 96-го дня полномасштабной войны России против Украины.

Так, корабли черноморского флота РФ продолжают исполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.

Также враг ведет разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 30 мая. Отмечается, что противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В целях обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, находящейся на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор"", – сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул в два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.

Напомним, войска РФ продолжают подготовку к наступлению. Враг изучает возможные пути выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории России.

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