РФ держит на границах Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов – спикер Воздушных сил ВСУ

Россия держит на границах Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Медиацентре "Украина" во Львове 25 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Полторы сотни вертолетов оккупантов являются ударными, такими как Ка-52", — уточнил Игнат.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что в течение 24 августа Россия совершила 200 самолетовылетов и нанесла восемь ударов по Украине.

"Вчера, несмотря на то, что было такое большое количество тревог, все же большая ракетная активность не зафиксирована. Но зафиксирована большая авиационная активность. Свыше 200 самолетовылетов было зафиксировано за сутки 24 августа. Противник преимущественно применял для атак Украины дальние бомбардировщики Ту-22М, которые носят ракеты, основное вооружение для них – ракета Х-22", — сказал Игнат.

Также представитель командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание на то, что Россия совершила вчера большое количество имитационных вылетов, чем обусловлено объявление большого количества воздушных тревог Украины в течение 24 августа.

"Это вылеты группы самолетов из определенных районов. Преимущественно это аэродром "Шайковка" для Ту-22М3, а также район севера Каспийского моря для самолетов Ту-95МС. Эти самолеты взлетали, делали определенные маневры в воздухе и имитировали нанесение ракетного удара, который возможен", – рассказал он.

Напомним, в Силах обороны юга рассказали, как происходит ожидаемое контрнаступление.

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