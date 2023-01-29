РФ держит в Черном море десантные корабли: Гуменюк оценила вероятность высадки вражеских войск

Оккупанты уже давно не чувствуют себя спокойно даже в пунктах базирования.

Российские военные держат в море на дежурстве два больших десантных корабля. Сейчас "это просто демонстрация силы" — высадка российского десанта на Черноморском побережье маловероятно.

Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Гуменюк отметила, что россияне уже давно не решаются приблизиться на расстояние предполагаемой высадки. И по состоянию на сегодняшний день враг и держится в 150 – 200 км от контролируемого Украиной побережья.

Она уточнила, что Черноморское побережье тщательно подготовлено, чтобы сделать невозможным высадку вражеского десанта из моря.

"Вообще, рассмотрение приближения десантных кораблей пока невозможно, поскольку в течение длительного времени, осознавая мощность нашего оружия, которым может быть поражена корабельная группировка, она не приближается к побережью, которое контролирует Украина, ближе, чем на 150-200 километров. десанта с моря – это почти за пределами реальности, скажем так", – заявила Гуменюк.

Спикер также отметила, что российские пропагандисты в своем информационном пространстве представляют наличие десантных кораблей, как контроль над Черным морем, поскольку такая большая группировка находится в акватории. Впрочем, по ее словам, оккупанты уже давно не чувствуют себя спокойно даже в пунктах базирования.

"Большие десантные корабли они (РФ. — Ред.) еще держат на боевом дежурстве, но, вероятнее всего, это игра мышцами и на публику", — добавила Гуменюк.

По информации пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, в настоящее время в Черном море агрессор Российская Федерация держит 16 вражеских кораблей, среди них – три ракетоносителя с 20 "Калибрами" на борту.

Напомним, командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заверил, что украинские защитники находятся в готовности на случай повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря. В частности, в Одесской и Николаевской областях. Командующий также подчеркнул, что россияне с 24 февраля 2022-го не смогли реализовать свой замысел – высадить свой десант.

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