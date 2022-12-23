РФ держит в трех морях 20 боевых кораблей: сколько "Калибров" могут ударить по Украине

Оккупанты продолжают свои преступные действия против Украины.

Российские оккупанты 23 декабря вывели на боевое дежурство в Черное и Азовское моря 11 кораблей.

Об этом информирует ВМС ВС Украины.

Так, в Черном море по состоянию на 23 декабря находится 9 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет – 4 ракеты.

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В Азовском море маневрирует два русских корабля. В Средиземном море – 9 кораблей РФ, из которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп которых составляет – 72 ракеты.

Как добавили в ВМС, их подразделения в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Также Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Как сообщал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в ближайшие дни Российская Федерация может осуществить очередную массированную атаку по Украине, выпустив от 70 до 90 ракет.

Напомним, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа предупредил, что Иран намерен расширить поставки передового оружия РФ. Тегеран пытается прятать свою деятельность "под занавесом секретности".

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