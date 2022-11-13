РФ должна была удерживать оборону Херсона еще несколько дней: эксперт объяснил, почему посыпался вражеский фронт

Российские оккупанты смогли вывести свои войска из Херсона и правобережной Херсонщины, потому что начали готовиться к бегству еще через несколько недель.

Об этом заявил эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский в комментарии "24 канала".

По его словам, россияне планировали находиться в Херсоне дольше и держать оборону в его окрестностях. Однако разговор Суровикина и Шойгу о том, что Россия будет отводить войска, который Киричевский называет феноменальным по тупости, ускорил обвал фронта.

По мнению эксперта, несколько десятков тысяч военных не могли переправиться за одну ночь. Максимум в одну ночь можно переправить 10 тыс. военных. Он считает, что шутки о херсонских раках, наевшихся трупов российских солдат, появились не просто так. Многие оккупанты действительно могли утонуть во время переправы.

Киричевский отметил, что комендантский час, который продлится с 17:00 до 08:00, введен в Херсоне не просто так. Оно поможет обнаружить переодетых в гражданское оккупантов, которые могли остаться в городе с оружием.

Почему оккупанты так быстро сбежали

Эксперт объяснил, что в российской армии в первую очередь рушится командная вертикаль. Российские командиры первыми начали бежать, а обычные солдаты поняли, что ждать нечего и бросились вслед.

По его словам, подобный побег россиян происходил во время деоккупации Харьковщины – в Купянске. Тогда также пронозировали, что оккупанты будут сопротивляться по меньшей мере 3 суток, но обвал случился раньше, чем можно было себе представить.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что даже после увольнения Херсона говорить о переломе в войне еще рано. Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".

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