"РФ должна быть полностью разгромлена, как Германия в 45-м": громкое заявление европейского политолога

Запад должен усилить военную помощь Украине, чтобы Россия была разгромлена, как Германия во время Второй мировой войны.

Такое заявление сделал президент французского Центра по изучению и исследованию политических решений Николя Тензер, передает DW.

Он предупреждает об опасности усталости от войны лидеров Европы, несмотря на то, что ЕС, по его мнению, не исключает российскую угрозу.

"Дело в том, что исход войны в Украине чем-то похож на ситуацию 1945 года . Или мы выигрываем, или проигрываем. И под "мы" я имею в виду не только Украину. Это то, что касается непосредственно и нас", — уверен он. .

Тензер считает, что исход войны в Украине "определит судьбу следующих десятилетий, поэтому никаких полумер здесь быть не может.

"Это не может быть "полупоражением" России или "полупобедой" Украины. Россия должна быть полностью разгромлена, как Германия и Япония в 1945 году", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 14 января 2024 года, по данным Генштаба ВСУ, потери России в войне пересекли новую психологическую отметку.

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