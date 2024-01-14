"РФ должна быть полностью разгромлена, как Германия в 45-м": громкое заявление европейского политолога

Тензер считает, что исход войны в Украине "определит судьбу следующих десятилетий".
Запад должен усилить военную помощь Украине, чтобы Россия была разгромлена, как Германия во время Второй мировой войны.
Такое заявление сделал президент французского Центра по изучению и исследованию политических решений Николя Тензер, передает DW.
Он предупреждает об опасности усталости от войны лидеров Европы, несмотря на то, что ЕС, по его мнению, не исключает российскую угрозу.
"Дело в том, что исход войны в Украине чем-то похож на ситуацию 1945 года . Или мы выигрываем, или проигрываем. И под "мы" я имею в виду не только Украину. Это то, что касается непосредственно и нас", — уверен он. .
Тензер считает, что исход войны в Украине "определит судьбу следующих десятилетий, поэтому никаких полумер здесь быть не может.
"Это не может быть "полупоражением" России или "полупобедой" Украины. Россия должна быть полностью разгромлена, как Германия и Япония в 1945 году", — подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на 14 января 2024 года, по данным Генштаба ВСУ, потери России в войне пересекли новую психологическую отметку.
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