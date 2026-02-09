- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1415
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ экстренно перекидывает спутниковые терминалы на фронт после блокировки Starlink - "Флэш" (карта, фото)
Терминалы спутникового Интернета РФ смотрятся как открытые тарелки на азимут 110-180°.
На фронте фиксируют поставку российским войскам терминалов спутникового Інтернета.
Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов
По его словам, в России действует несколько провайдеров скоростного спутникового интернета, работающих на базе спутников серий Ямал и Экспресс. Именно эти системы, вероятно, стали активно использоваться оккупационными войсками.
Эксперт выделил ключевые признаки, по которым можно идентифицировать такие терминалы в зоне боевых действий.
В частности, все антенны этих систем выглядят как классическая спутниковая тарелка для телевидения диаметром от 60 до 120 см. Они могут быть как круглой, так и овальной формы.
Еще один характерный признак — направление установки антенн. Такие тарелки всегда ориентированы на юго-восток или юг в пределах азимута 110-180°.
Кроме того, антенны остаются визуально открытыми: использование защитных чехлов, подобных применяемым в системах Starlink, на этих частотах мешает работе оборудования.
Также, по информации Флеша, терминал может быть установлен не прямо на передовой, а вынесен в глубину фронта. Соединение с боевыми подразделениями в таком случае обеспечивается с помощью Wi‑Fi мостов.
«Флэш» отмечает, что эти особенности следует учитывать при обнаружении и противодействии враждебным средствам связи.
Напомним, ранее речь шла о том, что потеря Starlink сломала тактику армии РФ на фронте. Действительно, проблемы со связью после отключения изрядно усложнили управление подразделениями РФ на отдельных направлениях фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.
Ведь российские войска массово применяли Starlink для связи и управления ударными дронами, в том числе и на дешевых моделях.