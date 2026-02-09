Российские войска получили терминалы спутникового Интернета

На фронте фиксируют поставку российским войскам терминалов спутникового Інтернета.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов

По его словам, в России действует несколько провайдеров скоростного спутникового интернета, работающих на базе спутников серий Ямал и Экспресс. Именно эти системы, вероятно, стали активно использоваться оккупационными войсками.

Эксперт выделил ключевые признаки, по которым можно идентифицировать такие терминалы в зоне боевых действий.

В частности, все антенны этих систем выглядят как классическая спутниковая тарелка для телевидения диаметром от 60 до 120 см. Они могут быть как круглой, так и овальной формы.

Все тарелки будут смотреть на юго-восток или на юг

Еще один характерный признак — направление установки антенн. Такие тарелки всегда ориентированы на юго-восток или юг в пределах азимута 110-180°.

В России есть несколько провайдеров скоростного спутникового Интернета

Кроме того, антенны остаются визуально открытыми: использование защитных чехлов, подобных применяемым в системах Starlink, на этих частотах мешает работе оборудования.

Поступает информация о срочной поставке на фронты врага терминалов спутникового Интернета

Также, по информации Флеша, терминал может быть установлен не прямо на передовой, а вынесен в глубину фронта. Соединение с боевыми подразделениями в таком случае обеспечивается с помощью Wi‑Fi мостов.

«Флэш» отмечает, что эти особенности следует учитывать при обнаружении и противодействии враждебным средствам связи.

Напомним, ранее речь шла о том, что потеря Starlink сломала тактику армии РФ на фронте. Действительно, проблемы со связью после отключения изрядно усложнили управление подразделениями РФ на отдельных направлениях фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.

Ведь российские войска массово применяли Starlink для связи и управления ударными дронами, в том числе и на дешевых моделях.