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Безумие командования РФ: Зеленский рассказал о тяжелых боях возле Бахмута и Авдеевки

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Безумие командования РФ: Зеленский рассказал о тяжелых боях возле Бахмута и Авдеевки

Фото: Офис президента Украины

По его словам, украинские герои крепко держат позиции в этих направлениях.

В Донецкой области продолжаются жесткие бои, особенно на Бахмутском направлении и Авдеевке.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 октября.

"Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей насмерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", — отметил Зеленский.

По его словам, продолжаются активные действия по другим направлениям.

Зеленский отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.

"В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", – заверил он.

Освобождение пленных

Президент прокомментировал сегодняшнее освобождение из плена 10 украинцев. Он заверил, что власть делает все возможное, чтобы освободить наших людей.

Зеленский обратился к военным и объяснил, что ускорить обмены может любое наше подразделение на передовой путем взятия в плен оккупантов.

"Чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем скорее мы вернем украинцев домой из России", – подытожил глава государства.

Ситуация в Бахмуте

Бахмутское направление президент Зеленский регулярно отмечает как одно из самых сложных.

Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно, но ВСУ держат оборону.

В Минобороны Украины сообщили, что Путин распорядился захватить Бахмут до конца октября. Город пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых зеки, недавно набранные из российских тюрем.

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ситуация настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.

Недавно украинцев ошеломила история 8-летнего Богдана из Бахмута, отец и беременная мать которого погибли во время вражеских обстрелов.

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