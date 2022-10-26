Безумие командования РФ: Зеленский рассказал о тяжелых боях возле Бахмута и Авдеевки

По его словам, украинские герои крепко держат позиции в этих направлениях.

В Донецкой области продолжаются жесткие бои, особенно на Бахмутском направлении и Авдеевке.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 октября.

"Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей насмерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", — отметил Зеленский.

По его словам, продолжаются активные действия по другим направлениям.

Зеленский отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.

"В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", – заверил он.

Освобождение пленных

Президент прокомментировал сегодняшнее освобождение из плена 10 украинцев. Он заверил, что власть делает все возможное, чтобы освободить наших людей.

Зеленский обратился к военным и объяснил, что ускорить обмены может любое наше подразделение на передовой путем взятия в плен оккупантов.

"Чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем скорее мы вернем украинцев домой из России", – подытожил глава государства.