Безумие командования РФ: Зеленский рассказал о тяжелых боях возле Бахмута и Авдеевки

По его словам, украинские герои крепко держат позиции в этих направлениях.
В Донецкой области продолжаются жесткие бои, особенно на Бахмутском направлении и Авдеевке.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 октября.
"Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей насмерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", — отметил Зеленский.
По его словам, продолжаются активные действия по другим направлениям.
Зеленский отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.
"В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", – заверил он.
Освобождение пленных
Президент прокомментировал сегодняшнее освобождение из плена 10 украинцев. Он заверил, что власть делает все возможное, чтобы освободить наших людей.
Зеленский обратился к военным и объяснил, что ускорить обмены может любое наше подразделение на передовой путем взятия в плен оккупантов.
"Чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем скорее мы вернем украинцев домой из России", – подытожил глава государства.
Ситуация в Бахмуте
Бахмутское направление президент Зеленский регулярно отмечает как одно из самых сложных.
Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно, но ВСУ держат оборону.
В Минобороны Украины сообщили, что Путин распорядился захватить Бахмут до конца октября. Город пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых зеки, недавно набранные из российских тюрем.
Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ситуация настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.
Недавно украинцев ошеломила история 8-летнего Богдана из Бахмута, отец и беременная мать которого погибли во время вражеских обстрелов.