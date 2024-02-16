РФ гонит в мясорубку элитные части армии, чтобы принципиально захватить Авдеевку: военный о ситуации в городе

Российское военно-политическое руководство гонит в бой элитные части армии. Оккупанты теряют большое количество бронированной техники и личного состава, пытаясь захватить Авдеевку.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин.

"Они во время штурмов теряют большое количество бронированной техники, они теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад Российской Федерации и спецназа ГРУ. То есть это люди обученные, это не "зеки". По факту, часть из них – это элита русской армии, но они уходят все в мясорубку. Поэтому я считаю, что у них есть какая-то принципиальная позиция, несмотря на какие-либо последствия для себя, они должны забрать Авдеевку", — рассказал Александр Бородин.

Он также добавил, что украинские военные смогли "максимально сточить две российские бригады".

“Так что они были уже не БГ, то есть не имели достаточной боевой готовности. Однако им постоянно дают резервы, то есть меньше не становится врага”, – подчеркнул военный.

Напомним, что россияне используют в Авдеевке химическое оружие.

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