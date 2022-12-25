"РФ готова договариваться со всеми участниками": Путин снова заговорил о переговорах с Украиной

Владимир Путин снова заявил, что Россия якобы не отказывается от переговоров касательно ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин вновь заявил о мирных переговорах с Украиной, в частности, глава Кремля сказал, что Россия якобы готова договариваться, однако, как всегда, обвинил Украину в неготовности к процессу переговоров.

Об этом Путин сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил диктатор.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто и что должен сделать, чтобы отступить от нынешнего опасного предела в противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, Путин сказал, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы".

Диктатор также заявил о какой-то другой философии, что якобы "Россия в отношении Украины не могла поступить так же цинично, как Запад". Глава Кремля также выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все в мнтиресах Родины".

Заявления России о мирных переговорах с Украиной

Владимир Путин 22 декабря высказался, что Соединенные Штаты и Украина "водили за нос" Кремль, обещая мирные договоренности.

Диктатор также заявил, будто хочет завершения боевых действий. Москва, отмечает он, якобы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Военный эксперт Михаил Притула считает, что у Путина есть шанс закончить войну по "мягкому сценарию", обвинив в поражении генералов и тем самым спас себе жизнь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва не намерена садиться за стол переговоров с Украиной. А действия Кремля свидетельствуют о планах агрессорки России возобновить наступление на Украину.

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