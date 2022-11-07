РФ готовит кровавые провокации в Херсонской области: в ОВА предупреждают об опасности

Россияне могут обстрелять жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Российские оккупнанты снова готовят кровавые провокации на Херсонщине. На этот раз они планируют обстрелять жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич со ссылкой на данные разведки.
"В ближайшие дни высокая вероятность, что российские оккупанты обстреляют жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщает Главное Управление разведки Минобороны", — отметил Янушевич.
Также россияне рассылают SMS жителям оккупированной Херсонщины о якобы намерении ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Людей призывают к так называемой "эвакуации". Также оккупанты предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.
Мародерство
Также россияне, прикрываясь гражданскими, в течение трех суток через Каховскую ГЭС перебрасывают свою технику и автомобили с награбленным имуществом.
В оккупированных населенных пунктах Херсона на правом берегу Днепра оккупанты массово занимаются мародерством. В частности, в Бериславском районе грабят частные дома, магазины и склады.
В поселке Любимовка российские военные отбирают практически весь имеющийся в наличии автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.
Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов.
В селах Ольговка и Токаревка оккупанты взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.
Контрнаступление на юге: какая ситуация в Херсонской области
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты приказали жителям Берислава покинуть город до 10 ноября. Также россияне обесточили Берислав. Света может не быть вплоть до деоккупации.
3 ноября стало известно, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Украинская сторона предупредила, что это может быть провокация РФ и оккупанты умышленно сняли свою "тряпку".
В самом Херсоне оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.