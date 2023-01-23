РФ готовит Крым к обороне: в разведке рассказали о силах оккупантов на полуострове

Российское командование уже даже создало соответствующую оборонную группировку на территории Крыма.

Российские захватчики готовятся к обороне в оккупированном Крыму и ведут фортификационные работы.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

"Кремль готовится к обороне. Агрессор не просто проводит эти работы, российское командование уже даже создало соответствующую оборонную группировку на территории Крыма", – отметил он.

Скибицкий уточнил, что не все вражеские силы, собранные на оккупированном полуострове, будут использоваться во время весеннего наступления.

По его словам, в Крым заходят территориальные войска – дивизии и полки, при этом не только крымское формирование.

Заместитель Буданова признал, что вражеская территориальная оборона Крыма начала формироваться раньше, чем в украинских силах.

"Их территориальную оборону мы видели еще во время учений, начиная с 2016 года. Каждый раз на стратегических учениях — "Центр", "Запад", "Восток", "Кавказ" — они отрабатывают развертывание войск территориальной обороны", — говорит Скибицкий.

По информации ГУР, в оккупированном Крыму были созданы две вражеские дивизии территориальных войск. Однако их подготовка слаба.

"Если взять военнослужащего запаса, служившего в армии 20-30 лет назад, или если он служил в советской армии в стройбате? Конечно, подготовка таких запасников неудовлетворительная, да и мотивация намного ниже, чем в подразделениях регулярных вооруженных сил России", — подытожил генерал Вадим Скибицкий.

Когда Украина освободит Крым

Ранее американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета. Однако для этого необходимо, что Запад дал необходимое вооружение.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ могут освободить Крым, но для этого нужны западные танки.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров.

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