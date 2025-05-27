РФ готовит масштабное летнее наступление: где оккупанты нанесут основной удар

Россия готовит масштабное наступление летом 2025 года / © Associated Press

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Ожидается, что этим летом российская оккупационная армия предпримет попытку масштабного наступления в Донецкой области, которую она пытается полностью захватить с самого начала войны. Предупреждения о наступлении, которое, возможно, уже началось, прозвучали на фоне неудач в переговорном процессе при посредничестве США.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских и американских аналитиков.

Издание отмечает, что несколько встреч в рамках мирных переговоров не дали конкретных результатов, а Россия отвергла все призывы к немедленному прекращению огня. Американские аналитики считают, кремлевский диктатор Владимир Путин все еще верит в «победу русского оружия», но санкции и большие потери на поле боя медленно подрывают его военную машину. Поэтому у России, возможно, остался последний шанс на крупное наступление — лето 2025 года.

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Выводы аналитиков о том, что Россия хочет захватить как можно больше территорий, основываются на противоречивых заявлениях Кремля. С одной стороны, россияне уверяют Запад, что заинтересованы в обсуждении мирного урегулирования, а с другой — категорически заявляют, что завершение войны возможно только после «устранения коренных причин конфликта».

По мнению военных экспертов, главный удар россиян нанесут в Донецкой области. Но одновременно с основным наступлением следует ожидать менее масштабных атак вдоль границы Сумщины и Харьковщины, цель которых — усилить давление на украинскую оборону и рассредоточить ее вдоль очень длинной линии фронта.

«План России состоит в том, чтобы попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта, в том числе в Сумской и Харьковской областях, так как в противном случае они отдадут приоритет Покровску и Константиновке», — считает Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины.

По его словам, хотя Константиновке пока не угрожает захват, город остается под угрозой, потому что россияне могут атаковать ее с трех разных направлений. Тем временем Россия перевыполняет свои планы по мобилизации, хотя и не может пока собрать достаточно сил для нескольких успешных наступлений.

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«Я ожидаю, что они сосредоточатся на Донецкой области, все остальное будет отвлечением внимания и распылением украинских ресурсов», — сказал Белесков.

Сейчас на границе Сумской и Харьковской областей сосредоточено 125 000 российских солдат, согласно данным украинской военной разведки. И этого явно недостаточно, чтобы захватить два областных центра. Скорее всего, эти войска попытаются захватить территории вдоль государственной границы. Это согласуется с российскими заявлениями о том, что они хотят создать «буферную зону» вдоль границы, чтобы обезопасить свои приграничные территории.

В то же время в разведке считают, что если оккупантам удастся вклиниться на украинскую территорию на севере, они будут использовать это преимущество, чтобы терроризировать Сумы и Харьков.

Напомним, по мнению военного эксперта, Путин хочет «крыть» Сумы из артиллерии. Цель наступления в Сумской области — как можно ближе подобраться к областному центру и сравнять его с землей.

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