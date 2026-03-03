РФ готовит масштабное наращивание сил: Сырский назвал срок увеличения армии оккупантов в Украине

Россия не останавливается и планирует новый набор 400 тысяч солдат / © Александр Сырский

Россия не отказывается от наступательных планов и готовится к дальнейшей эскалации войны. До конца 2026 года Кремль намерен дополнительно привлечь более 400 тысяч контрактников, чтобы довести численность своего военного контингента в Украине до 800 тысяч человек.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом.

По словам Сырского, несмотря на значительные потери личного состава и техники, российское командование не пересматривает свои планы и продолжает наращивать ресурсы для ведения войны. Масштабное доукомплектование армии свидетельствует о намерении Москвы затягивать боевые действия и сохранять высокий уровень интенсивности наступательных операций.

Главнокомандующий также проинформировал нидерландского коллегу о текущей оперативно-стратегической ситуации на фронте и отметил критическую потребность Украины в системах противовоздушной обороны и ракетном вооружении.

Отдельно Сырский поблагодарил Нидерланды за последовательную поддержку. С начала полномасштабного вторжения РФ эта страна направила на помощь Украине 20,8 млрд евро, в том числе 750 млн евро — в рамках инициативы PURL для закупки американского вооружения.

Нидерланды также играют ключевую роль в Коалиции истребителей и уже передали Украине самолеты F-16.

По итогам встречи Сырский выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества с партнерами в целях укрепления безопасности европейского пространства.

Напомним, ранее Александр Сырский озвучил показательные результаты ВСУ на фронте зимой 2025-2026 гг. В течение трех месяцев украинские военные уничтожили больше оккупантов, чем Кремль смог привлечь в армию.

В феврале 2026 года Силы обороны также вернули под контроль больше территорий, чем противник успел захватить.