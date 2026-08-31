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Дата публикации
Категория
Война
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РФ готовит масштабное наступление на юге: ISW раскрыл, куда оккупанты стягивают технику с Мариуполя

Оккупанты РФ строят бетонные укрепления вдоль линии фронта в направлении Гуляйполе — Пологи.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Фронт в Украине

Фронт в Украине / © ТСН.ua

Российская армия готовит новое наступление на юге Украины. Оккупанты все чаще опрокидывают инженерную технику и другое оборудование из оккупированного Мариуполя в сторону Гуляйполя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Руководитель Украинского центра изучения оккупации и бывший чиновник Мариуполя Петр Андрющенко 30 августа заявил, что оккупанты строят бетонные укрепления вдоль линии фронта в направлении Гуляйполе — Пологи. Для этого россияне используют большое количество инженерной и другой техники.

По оценке Андрющенко, такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских войск к наступательным операциям в ближайшем будущем.

Кроме того, 29 и 30 августа российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении, а также продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области. По данным ISW, противник не продвинулся.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, по информации ISW, оккупанты наступают сразу на нескольких направлениях фронта. Горячее всего — на Харьковщине, вблизи Боровой, на Славянском и Константиновском направлениях и в районе Доброполья. Между тем ВСУ продвинулись на Купянском и Славянском направлениях фронта.

Российский диктатор Путин в 16-й раз поставил дедлайн по захвату Донбасса. Новая дата до 31 декабря 2026 года, но военное командование просит российское руководство перенести на 31 марта 2027 года, потому что этот срок, они считают, нереалистичен.

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