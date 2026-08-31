РФ готовит масштабное наступление на юге: ISW раскрыл, куда оккупанты стягивают технику с Мариуполя

Фронт в Украине / © ТСН.ua

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Российская армия готовит новое наступление на юге Украины. Оккупанты все чаще опрокидывают инженерную технику и другое оборудование из оккупированного Мариуполя в сторону Гуляйполя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Руководитель Украинского центра изучения оккупации и бывший чиновник Мариуполя Петр Андрющенко 30 августа заявил, что оккупанты строят бетонные укрепления вдоль линии фронта в направлении Гуляйполе — Пологи. Для этого россияне используют большое количество инженерной и другой техники.

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По оценке Андрющенко, такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских войск к наступательным операциям в ближайшем будущем.

Кроме того, 29 и 30 августа российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении, а также продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области. По данным ISW, противник не продвинулся.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, по информации ISW, оккупанты наступают сразу на нескольких направлениях фронта. Горячее всего — на Харьковщине, вблизи Боровой, на Славянском и Константиновском направлениях и в районе Доброполья. Между тем ВСУ продвинулись на Купянском и Славянском направлениях фронта.

Российский диктатор Путин в 16-й раз поставил дедлайн по захвату Донбасса. Новая дата — до 31 декабря 2026 года, но военное командование просит российское руководство перенести на 31 марта 2027 года, потому что этот срок, они считают, нереалистичен.

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