РФ готовит массированную атаку: капитан назвал количество "Калибров", угрожающих Украине

Российская армия на сегодняшний день может одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр".

Так ракетный потенциал РФ оценил капитан первого ранга запаса и бывший замначальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире телеканала "Киев24".

Рыженко высказался об угрозе российской массированной атаки, в том числе с моря.

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"Сейчас на кораблях Черного моря и Каспийской флотилии может быть до 90 ракет "Калибр", которые они могут фактически одновременно запустить", – сказал капитан.

Он отметил, что российские подлодки-носители этих "Калибров" фактически постоянно находятся в Черном море.

"Их пребывание в Черном море безопасно, они под водой. И ракеты "Калибр" они запускают с глубины 50 метров", – добавил Рыженко.

Так, он напомнил, что во время массированной атаки 26 августа с кораблей и подводных лодок россияне выпустили 28 "Калибров".

Из практики следует, что всегда массированное применение ракет "Калибр" происходит на фоне запуска ракет с самолетов, таких как Ту-95, Ту-22, Ту-160.

"Думаю, что боезапас этих ракет есть на кораблях и в Черном море, и в Каспийском, и готовится какая-то массированная атака. Я думаю, что ее могут привязать к похолоданию, чтобы поразить объекты энергоструктуры. К этому надо быть готовыми", – предупредил бывший замначальника штаба ВМС ВСУ.

Напомним, ранее военный обозреватель Алексей Гетьман предупредил, что россияне готовятся к массированному удару по Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные вылеты бомбардировщиков, которые имитируют пуски ракет, чтобы вычислить плотность украинской ПВО.

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