РФ готовит массированную ракетную атаку по Украине — накапливает Х-101 на аэродроме "Оленья"

В Центре противодействия дезинформации также напомнили, что страна-агрессорка Россия постоянно пытается обвинить Украину во всех военных преступлениях российской армии, в том числе в ракетных ударах по детским учреждениям.

Враг накапливает ракеты Х-101 на авиабазе Оленья, что может свидетельствовать о подготовке нового ракетного удара по Украине в ближайшее время.

Аналитики OSINT-сообщества Tracking заявили об этом 19 сентября.

По их данным, днем 17 сентября на аэродром Энгельс-2 Саратовской области России прилетал уже четвертый за неделю рейс военно-грузового самолета Ил-76, которым враг перевозит боеприпасы.

"Это свидетельствует о накоплении врагом ракет Х-101 и возможном массированном обстреле в ближайшем будущем. По состоянию на 19 сентября количество известных экспертам снаряженных Ту-95МС на авиабазе "Оленья" составляет четыре борта. Общее количество Ту-95МС на аэродромах "Оленья/Энгельс- 2″ по состоянию на 19 сентября составляет 14 единиц”, – сообщили аналитики.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили, что Россия начала распространять фейки о том, что Украина вместе с США якобы готовятся "инсценировать ракетный удар по детскому заведению в Киеве", что тоже может свидетельствовать о подготовке РФ к очередному удару по гражданским объектам Украины. Хотя возможно, что такие заявления Россия делает, чтобы посеять панику в украинском обществе.

"Пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют заявление службы внешней разведки страны о том, что Украина якобы "по предоставлению" США готовит "инсценирование российского ракетного удара по детскому заведению на подконтрольной Киеву территории"". Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью и свидетельствующая о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам”, – говорится в заявлении ЦПИ.

Напомним, в начале осени враг нанес массированный удар по Украине. Для подготовки к новой атаке ему нужно 10 дней. Так что новые удары могут произойти совсем скоро.

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