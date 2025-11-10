РФ готовит массированные удары зимой: какие города и регионы будут в зоне наибольшей опасности

Россия будет массированно бить по прифронтовой инфраструктуре - Ступак / © ТСН

Реклама

Российские оккупационные войска в течение предстоящего зимнего периода планируют не только усиливать наступление на фронте, но и концентрировать удары по критической инфраструктуре Украины.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал об этом в комментарии «Главреду».

Он сказал, какие города и регионы находятся в зоне наибольшего риска и как изменится тактика вражеских обстрелов.

Реклама

Россия имеет достаточно ракет и сменит тактику

Иван Ступак отверг утверждение о том, что в России заканчиваются запасы ракет, ссылаясь на данные об интенсивности обстрелов (только в октябре по Украине было выпущено 270 ракет). Эксперт подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой продолжатся.

В то же время Ступак прогнозирует изменение враждебной тактики: от «распыленных» ударов по всей стране до массированного сосредоточения атак на конкретных регионах.

«Если в прошлые годы Россия наносила удары по Украине, как суп солила, то есть повсюду понемногу… то сейчас она усиленно будет выносить все в каких-то конкретных регионах. Если прилетит по Днепру, то массировано, по Запорожью тоже массировано», — пояснил эксперт.

Список регионов в зоне риска

По словам Ступака, Россия в первую очередь будет целить по приграничным и прифронтовым регионам, где инфраструктура более уязвима и куда могут долетать даже управляемые авиабомбы (КАБ).

Реклама

Города и регионы, которые попадают в зону особого риска, это прежде всего прифронтовые и пограничные, а именно Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон.

Также в зоне риска есть тыловые регионы с более слабой ПВО. По словам Ступака, это — Черниговская область.

Эксперт напомнил о возможном увеличении радиуса действия КАБ до 190 км, что, по данным ГУР, существенно расширит зону поражения.

Угроза для Киева и особенная опасность для тыла

Иван Ступак отметил, что Киев, безусловно, останется объектом атак, однако его более сильная система противовоздушной обороны снижает эффективность ударов.

Реклама

По этой причине враг, вероятно, будет концентрировать усилия на регионах с более слабой защитой, таких как Черниговщина. Цель атак — максимально нарушить газо-, тепло- и электроснабжение, чтобы создать серьезные трудности для конкретного региона, а не для всей страны.

Он также добавил, что непогода (снег, ветер, дождь) усложняет действия обеих сторон, в частности, мешает подниматься в воздух вражеским дронам, но не останавливает ракетные обстрелы.

Напомним, 10 ноября в одном из областных центров Украины из-за обстрела РФ произошел блекаут. А именно Харьков россияне оставили без электричества.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 10 ноября. Масштабная ОПЕРАЦИЯ НАБУ — на фото мешки с деньгами. Прогноз погоды