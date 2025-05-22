РФ готовит наступление на Константиновку: враг стремится перерезать логистику ВСУ

ВСУ / © Associated Press

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Российская наступательная операция продолжалась постоянно.

С определенными модификациями, россияне продолжают выполнять свои задачи, отметил Павел Лакийчук, директор программ безопасности Центра глобалистики в эфире «КИЕВ24».

«Главная задача на Покровском направлении сейчас для России — это захватить Покровск, перерезать нашу логистику», — сказал Лакийчук.

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Эксперт отметил, что начинается этап Константиновской операции.

«РФ стремится поставить под угрозу нашу группировку сил на Торецком направлении и на направлении Временного Яра, ну и начать наступление на Константиновку», — резюмировал Павел Лакийчук.

Почему РФ так стремится захватить Константиновку

Константиновка — город в Краматорском районе Донецкой области — железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ. В начале великой войны город активно атаковала российская авиация и дальнобойные ракеты. Впрочем, с приближением фронта весной ее окрестности оказались в зоне досягаемости FPV-дронов и артиллерии россиян.

Власти говорят, что 20-30% домов в Константиновке уже разрушены. Здесь до сих пор остаются до 9 тысяч гражданских. К слову, до войны здесь жило около 70 тыс. лиц.

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Отмечается, что весной россиянам удалось пробить дыру в украинской обороне — юго-западнее Константиновки рядом с трассой на Покровск. Долгое время россияне не могли зацепиться за эту дорогу, но в начале мая им удалось перерезать трассу, захватить ряд деревень как к югу от нее, так и к северу.

Ситуация усугубляется тем, что одновременно войска РФ атакуют в противоположную сторону — в сторону Мирноградско-Покровской агломерации. Это не позволяет генштабу ВСУ сосредоточить дополнительные силы на одном участке, распыляя их на несколько направлений. Правда, в украинском командовании считают, что все же первоочередная задача Кремля — захват именно Константиновки.

Напомним, Россия готовит 800 тысяч солдат к новому удару.