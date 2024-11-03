РФ готовит наступление на Запорожском направлении: эксперт об угрозе

Вероятно, военное командование агрессорки России готовится начать серьезные наступательные действия на Запорожском направлении. Пока оккупанты медленно продвигаются по всем участкам фронта на востоке.

Об этом в эфире сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Суспільного".

Кроме того, по словам эксперта, россияне, скорее всего, готовятся к серьезным наступательным действиям в Запорожском направлении.

"В районе Гуляйполя в сторону Орехового они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-либо наступательных действий на этом направлении", — сказал Гетьман.

Тем временем северном направлении армия РФ продолжает попытки прорваться к реке Оскол с целью ее форсирования.

Гетман подчеркнул, что замедлить захватчиков может ухудшение погодных условий. Впрочем, полностью продвижение россиян не остановится.

"Это создаст трудности, но не станет решающим фактором. Однако и в обороне не очень легко держаться, если стоишь в окопе в воде", — добавил эксперт.

Как сообщали СМИ со ссылкой на собеседников в военных и политических кругах, на юге Украины может возникнуть еще одна угроза. Российские оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

Читайте также:

Россияне наращивают темпы наступления в Донецкой области - вживую с передовой