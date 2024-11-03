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РФ готовит наступление на Запорожском направлении: эксперт об угрозе

РФ готовит наступление на Запорожском направлении: эксперт об угрозе

Российская армия. / Фото: Associated Press

оккупанты могут активизировать наступательные действия.

Вероятно, военное командование агрессорки России готовится начать серьезные наступательные действия на Запорожском направлении. Пока оккупанты медленно продвигаются по всем участкам фронта на востоке.

Об этом в эфире сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Суспільного".

Кроме того, по словам эксперта, россияне, скорее всего, готовятся к серьезным наступательным действиям в Запорожском направлении.

"В районе Гуляйполя в сторону Орехового они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-либо наступательных действий на этом направлении", — сказал Гетьман.

Тем временем северном направлении армия РФ продолжает попытки прорваться к реке Оскол с целью ее форсирования.

Гетман подчеркнул, что замедлить захватчиков может ухудшение погодных условий. Впрочем, полностью продвижение россиян не остановится.

"Это создаст трудности, но не станет решающим фактором. Однако и в обороне не очень легко держаться, если стоишь в окопе в воде", — добавил эксперт.

Как сообщали СМИ со ссылкой на собеседников в военных и политических кругах, на юге Украины может возникнуть еще одна угроза. Российские оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

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