Российский танк. / © Associated Press

Армия русской Федерации продолжает двигаться на фронте. В 2026 оккупанты сосредоточят свое внимание сразу на нескольких направлениях. Там будет происходить большое количество боевых действий.

Об этом сообщил военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман в интервью «24 каналу».

По его словам, когда армия производит наступательные действия, то атакует не на одном участке фронта. Обычно выбирается по меньшей мере два, а также три, четыре направления.

«На большее количество обычно в армии нет соответствующих ресурсов, чтобы предпринимать мощные наступательные действия. На этих двух направлениях — больше всего боевых действий — половина всех боевых столкновений. Это Гуляйпольский и Покровский», — подчеркнул Гетман.

Все остальные боевые действия на линии фронта, говорит эксперт, несут локальный характер — попытка захватить, продвинуться. Но главные силы, выразился Гетман, четверть русской армии сосредоточена на Покровском направлении. Приблизительно пятая ее часть — на Запорожском.

В других направлениях, в частности на Купянском в Харьковской области, тоже происходят боевые действия.

По словам Гетьмана, так не может быть, что на двух основных направлениях они есть, а на других — нет. Потому что оккупанты имеют приказ от командования добиться успехов, захватить определенный населенный пункт. Но удастся ли им это, — трудно спрогнозировать, добавил эксперт.

Напомним, ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что диктатор РФ Владимир Путин поставил оккупантам дедлайн до февраля. Теперь оккупанты имеют новый конечный срок по захвату Покровска и Мирнограда на Донетчине, а также Гуляйполя в Запорожской области.