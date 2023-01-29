РФ готовит несколько этапов наступательных действий в Украине: в ISW назвали направления и цели оккупантов

Несколько этапов наступательных операций, которые планируют россияне, потребуют от 6 до 12 месяцев.

Российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, в преддверии запланированного "решительного" наступления России на Донбассе. Оккупанты хотят провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых, по их плану, должен стать захват всего Донбасса.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном утром 29 января.

В ISW напомнили заявление начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, сказавшего, что путинские армейцы сосредотачивают основные усилия на захвате Донецкой области. Американские специалисты считают, что это вероятно приведет к захвату российскими войсками ключевых позиций на западе Луганской области и северо-востоке Донецкой области для выхода на административные границы областей.

Специалисты обратили внимание и на то, что возле Угледара россияне восстановили наземные атаки. Также враг проводит небольшие штурмы в Запорожской области и вокруг Донецка.

В то же время аналитики пишут, что основным направлением текущих усилий оккупантов является Бахмутский район, где россияне ведут широкомасштабную наступательную операцию. А оборонную операцию оккупанты проводят на линии Сватово-Кременная.

"Локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, как ранее оценивал ISW, вероятно преследуют цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления России на западе Луганской области. Возможно, российские войска пытаются рассредоточить украинскую группировку на линии Сватово-Кременная, чтобы дать возможность РФ отвоевать Лиман Донецкой области", – говорится в отчете.

Американские аналитики ISW предполагают, что российские войска могут попытаться использовать Лиман как отправную точку для решающего наступления, проводя наступление из Лимана в тандеме с наступлением на Бахмут или из Бахмута в направлении Славянска, если россиянам удастся захватить Бахмут.

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"Скорее всего, россияне намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет выход на границы Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, вероятно, потребуют от шести до 12 месяцев российской кампании, если они вообще возможны", — говорится в отчете.

В то же время ISW считает, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции. А на основе анализа возможностей оккупантов специалисты пришли к выводу — "способность россиян совершать широкомасштабные быстрые наступательные действия по нескольким направлениям этой зимой и весной очень сомнительна".

"Нет никаких доказательств из открытых источников, свидетельствующих о том, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь за счет своих потерь на ранних этапах войны, чтобы позволить российским силам проводить одновременные широкомасштабные наступательные действия в следующие несколько месяцев. С начала 2022 года российские военные не демонстрировали возможности проводить одновременные наступательные операции общего оружия. Последние успехи России вокруг Бахмута базировались на месяцах атак человеческой волны, чтобы обеспечить территорию вокруг Бахмута грубой силой за огромные человеческие расходы", — добавили специалисты.

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Однако в ISW предупреждают, что российское военное руководство может планировать новую наступательную операцию на основе ошибочных предположений о возможностях российской армии.

"Если российские силы попытаются одновременное механизированное наступление в течение следующих двух месяцев, они, скорее всего, помешают украинским усилиям провести контрнаступление в краткосрочной перспективе, но такое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем достичь значительных операционных эффектов", — подытожили в ISW.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя новое возможное наступление РФ, сказал: "Чем будет враг наступать? Наверное, он попытается наступать теми мобилизованными, которых сейчас призвали?". По словам Череватого, российские "мобики" не являются профессиональными военными даже несмотря на то, что они могли пройти какую-нибудь подготовку. Это люди, которых вырвали из мирной жизни, подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Как заявлял ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, новое наступление России на Украину не будет таким, как в ночь на 24 февраля 2022 года из-за нехватки ресурсов и смены позиции страны-агрессора.

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