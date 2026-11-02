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Категория
Война
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РФ готовит новое наступление на Херсон: как оккупанты использовали тишину в Олешках и что будет дальше

Перемирие в Олешках российские войска использовали для собственных военных целей. Пока продолжалась эвакуация, оккупанты завозили тяжелую технику, боеприпасы и личный состав.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне готовят наступление на Херсон

Россияне готовят наступление на Херсон

Во время временного режима тишины в Олешках Херсонской области украинские военные полностью придерживались договоренностей и создали условия для проведения беспрецедентной гуманитарной спецоперации. Главную цель паузы удалось выполнить: гражданским доставили гуманитарные грузы, а желающие вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Но россияне решили воспользоваться паузой не только в качестве перерыва в боевых действиях, но и для укрепления собственных позиций и усиления военного присутствия в районе города. Об этом 2 ноября сообщили в Генштабе.

Россияне воспользовались перемирием в Олешках: что сделал враг

По данным Генштаба, россияне использовали прекращение огня для ротации подразделений, обустройства оборонных рубежей, расширения антидроновой защиты на дорогах и наращивания логистики, в частности, подвоз боеприпасов.

Использование россиянами гуманитарного коридора в военных целях подтвердил и журналист Азад Сафаров. Издание Sky News получило эксклюзивный доступ к мониторингу эвакуации с воздуха и зафиксировало эти нарушения на видео.

По словам Сафарова, до, во время и после эвакуации, враг завозил в Олешки и соседние села тяжелую технику, оружие, боеприпасы и личный состав, искал в домах подвалы для новых позиций и возвращал утраченные рубежи. Также россияне забирали из морга тела мирных жителей, погибших от обстрелов и мин.

Кадры воздушного наблюдения сознательно не опубликовали раньше, чтобы не подвергать опасности гражданских во время движения по коридору. Теперь эти материалы показывают миру, как именно РФ использует гуманитарные миссии в своих военных целях.

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

По словам военного сводного отряда «Бузький гарт» Ильи Зелинского, в Олешках враг оказался в сложном положении из-за успешных контрдействий Сил обороны, которые ограничили его логистику и ротации. Именно поэтому оккупанты искусственно удерживали гражданских в городе в качестве заложников.

Зелинский сравнил такие действия с советской операцией «Анадырь», подчеркнув, что под видом гуманитарной помощи РФ накапливает силы и средства. Олешки с плотной застройкой враг рассматривает как удобный плацдарм, где можно скрыто расставить технику для нанесения ударов вглубь территории Херсона и создания новой точки напряжения после завершения режима тишины.

Военный призвал не оценивать ситуацию инфантильно, ведь Россия является государством-людоедом, и обращается к гуманитарным темам только в своих военных целях.

Россияне готовят наступление

Как сообщает немецкое медиа Bild со ссылкой на украинских военных, враг существенно активизировался: в лесу под Раденском появились установки «Град», а у Голой Пристани заметили десятки грузовиков с боекомплектом и личным составом.

Военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» предупредил, что после временного затишья россияне кратно усилят террор и обстрелы Херсона и посоветовал посетителям города заранее покинуть его опасные районы.

«По имеющейся информации, завтра (1 ноября — ред.) россияне кратно усилят террор в Херсоне. Советую посетителям покинуть город», — отметил военный.

Из-за режима тишины впервые за годы войны в Херсоне несколько дней царила тишина. Горожане даже начали выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Однако местные не до конца верят в длительный мир и с тревогой ожидают завершения эвакуации из соседних Олешков, опасаясь, что после прекращения перемирия обстрелы и удары возобновятся с еще большей интенсивностью.

В то же время источники BBC в местных органах власти отмечают, что российские оккупанты используют затишье для усиления своих группировок. Враг укрепляет позиции, передислоцирует силы, подвозит вооружение, боеприпасы и беспилотники, готовясь к возможному новому наступлению на Херсон. Горожане опасаются, что после 1 ноября ситуация в регионе может превратиться в настоящий хаос.

Олешки: последние новости

Напомним, украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную спецоперацию по спасению гражданских оккупированных Олешков и окружающих сел. Все спасенные уже находятся в безопасности и пересекли границу Украины в Черниговской области.

Среди эвакуированных есть как люди преклонного возраста, так и совсем маленькие дети — самой старшей спасенной — 94 года, а самому младшему ребенку — всего один год. Возвращение сотен людей на подконтрольную территорию произошло благодаря режиму тишины Херсонского направления, разминированию дорог и доставке гуманитарных грузов.

Успешная миссия стала возможна благодаря координации и личной вовлеченности первой леди США Мелании Трамп, политической воле президента Украины Владимира Зеленского, а также непосредственной работе Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

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