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РФ готовит новую ракетную угрозу: «Флэш» раскрыл планы России
Россия не останавливает работу над реактивными ракетами и планирует продолжить их производство в следующем году. «Флэш» рассказал, почему эта тенденция может стать новым вызовом для украинского ПВО.
Российская Федерация активно работает над созданием реактивных ракет и планирует продолжать их создание в следующем году. Враг не оставляет попыток нарастить производство этого вооружения и активно закладывает соответствующие мощности на будущее.
Об этом заявил советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов для канала «Мы — Украина».
Реактивные ракеты РФ: что о них говорит «Флэш»
По словам Флеша, в этом и в следующем году россияне будут строить уже не реактивные «Шахеды», а реактивные ракеты.
«Многие уже слышали из пабликов о „Бандероли“ — это реактивная бюджетная российская ракета. Также мы фиксируем, как Россия атакует Киев. Я показывал: „Герань-5“ — это тоже уже реактивная ракета», — объясняет Сергей Бескрестнов.
Россия понимает, что для реактивных дронов у Украины уже совсем скоро будут перехватчики, поэтому враг пытается дальше создавать новое оружие, на которое еще нет противодействия.
«Мы понимаем это, и будем пытаться делать реактивные ракеты-перехватчики украинские для противодействия этим ракетам», — подытожил «Флэш».
Сколько еще Россия сможет бить по Украине
Напомним, продолжительность вражеских атак на Украину в первую очередь зависит от способности нашего государства эффективно противодействовать россиянам.
По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, дальнейшее развитие событий обусловлено готовностью Украины уничтожать ракеты и дроны, а также наносить удары по логистике, местам производства и пусковым площадкам противника.
Представитель ГУР подчеркнул, что этот процесс является постоянной взаимной борьбой и усовершенствованием с обеих сторон.