РФ готовит новую ракетную угрозу: «Флэш» раскрыл планы России

Россияне переходят на реактивные ракеты / © Фото из открытых источников

Реклама

Российская Федерация активно работает над созданием реактивных ракет и планирует продолжать их создание в следующем году. Враг не оставляет попыток нарастить производство этого вооружения и активно закладывает соответствующие мощности на будущее.

Об этом заявил советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов для канала «Мы — Украина».

Реклама

Реактивные ракеты РФ: что о них говорит «Флэш»

По словам Флеша, в этом и в следующем году россияне будут строить уже не реактивные «Шахеды», а реактивные ракеты.

Реклама

«Многие уже слышали из пабликов о „Бандероли“ — это реактивная бюджетная российская ракета. Также мы фиксируем, как Россия атакует Киев. Я показывал: „Герань-5“ — это тоже уже реактивная ракета», — объясняет Сергей Бескрестнов.

Россия понимает, что для реактивных дронов у Украины уже совсем скоро будут перехватчики, поэтому враг пытается дальше создавать новое оружие, на которое еще нет противодействия.

«Мы понимаем это, и будем пытаться делать реактивные ракеты-перехватчики украинские для противодействия этим ракетам», — подытожил «Флэш».

Сколько еще Россия сможет бить по Украине

Напомним, продолжительность вражеских атак на Украину в первую очередь зависит от способности нашего государства эффективно противодействовать россиянам.

Реклама

По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, дальнейшее развитие событий обусловлено готовностью Украины уничтожать ракеты и дроны, а также наносить удары по логистике, местам производства и пусковым площадкам противника.

Представитель ГУР подчеркнул, что этот процесс является постоянной взаимной борьбой и усовершенствованием с обеих сторон.

Новости партнеров

Новости партнеров