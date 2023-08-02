РФ готовит новые большие формирования войск для войны в Украине – британская разведка

Россия хочет усилить свои наземные силы в войне против Украины.

Россия за последние два месяца, вероятно, начала собирать новые большие формирования, чтобы усилить свои сухопутные силы в войне против Украины. К ним относится 25-я общевойсковая армия РФ.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, после вторжения в Украину Россия преимущественно использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже имеющихся формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии.

По данным британской разведки, исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо.

"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование как резерв в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО. Без новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы обеспечить хотя бы одну новую армию", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки и продолжают наступательные действия к югу от Бахмута.

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