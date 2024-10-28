РФ готовит новый плацдарм на Харьковщине: есть ли угроза для областного центра

Армия Российской Федерации пытается закрепиться на левом берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты стремятся расширить плацдарм.

Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Эспресо".

По его словам, оккупанты активнее давят в районе Глубокого. Военный отметил, что на этом участке фронта армия РФ пытается выполнить поставленные в мае задачи – проникновение на территорию Харьковской области с целью достижения административных границ Харькова.

Федоренко отмечает, что ни одна позиция ВСУ на этом направлении не была потеряна. Украинские защитники эффективно сдерживают атаки, одновременно работая над выбиванием врага с его позиций.

"На Купянщине возле Кругляковки у захватчика цель закрепиться на левом берегу реки Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Также украинские Силы обороны приостановили наступление захватчиков, которым не удалось закрепиться в Кругляковке. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои для вытеснения оккупантов с захваченных позиций.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине. Что касается форсирования врагом реки Оскол, то сейчас благодаря нашим беспилотным системам, которые дают возможность наносить высокоточные удары, мы остановим штурмы реки Оскол нашим противником. Поэтому продолжаем держать ряды", – добавил командир.

Напомним, несколько дней назад ВСУ освободили территории в районе Липцев на Харьковщине. Пока украинским войскам на севере Харьковщины удается перехватывать инициативу и шаг за шагом освобождать территории.

Читайте также:

Волчанска больше не существует! Жуткие фото города после вторжения РФ