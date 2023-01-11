РФ готовит отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель — разведка Британии

Военная разведка Британии считает, что Россия готовит отчаянное наступление в течение нескольких недель.

Об этом заявил генерал лорд Ричард Даннатт, бывший начальник британского Генштаба, пишет британская газета Daily Mail.

Он напомнил, что Москва призвала на военную службу еще от 200 000 до 300 000 россиян. Им дали мало оборудования и они недостаточно обучены, но их бросят на фронт для очередной атаки.

"Эта большая, но плохо организованная армия будет брошена в атаку, которую Украина должна выдержать. Как только российские рядовые поймут, что они не побеждают, их моральный дух упадет еще ниже. В этот момент, который я ожидаю увидеть ранней весной, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) должен быть в состоянии начать решительное контрнаступление. И если Запад не гарантирует, что его войска имеют необходимое оружие, Украина не сможет нанести этот нокаутирующий удар", — пишет бывший начальник британского Генштаба.

Он отметил, что надеяться на урегулирование войны путем переговоров сейчас или в будущем нереально, поскольку нет общей точки для начала переговоров . Решение должно быть принято в поле боя.

"И нельзя считать, что Путин проигрывает войну или даже пошел на компромисс. Его единственная надежда удержать власть – военная победа. Для Запада это немыслимо. Пока Британия оказала неоценимую военную помощь Украине, но не посылала танки, боясь втянуть нас в открытую войну с Россией. Время этой осторожности прошло: 2023 должен стать решающим", — высказался генерал лорд Ричард Даннатт.

По его мнению, сейчас важно дать Украине достаточное количество танков "Челленджер". Он считает, что нужно не менее 50 таких танков.

"Дюжина танков — это немного больше, чем символический жест. Я считаю, что нам нужно создать по крайней мере 30, а вероятно даже 50 Challenger II", — заявляет Ричард Даннатт.

Он пояснил, что победа Украины будет иметь большие преимущества для Британии и Запада, не только из-за прекращения российской агрессии, но и из-за уменьшения международной напряженности, породившей энергетический кризис.

"Если российский газ и нефть снова начнут поступать на Запад по разумным ценам, наше давление на стоимость жизни уменьшится. Ради всех, а больше ради невинных семей в Украине, мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить эту ужасную войну", — подытожил Даннатт.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе — это предоставление Украине всего необходимого оружия для победы российского агрессора.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предупредил, что полномасштабное вторжение России в Украину может перейти в затяжную войну, но в ней полностью на стороне Киева. Он отметил необходимость дальнейшей широкой поддержки Украины и давления на РФ. По его словам, это главный вклад в мир.

Как считает профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, действия путинского оцепления свидетельствуют, что война в Украине будет долгой. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших из РФ, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

А вот начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорит, что грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

Ранее эксперт дал прогноз развития войны на 2023 год.

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