РФ готовит ответ за операции ВСУ в Курской и Белгородской областях: эксперт встревожил

Операция в Курской области. / © ТСН.ua

Реклама

ВСУ поддерживают буферную зону в Курской области РФ для защиты приграничных регионов от атак РФ. Впрочем, Россия стремится создать такую же "буферную зону" на украинской территории. В частности, в Сумской области.

Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДOM .

Курская военная операция преследовала цель не допустить нового наступления врага на Сумщине и Харьковщине. В течение этого месяца это удавалось.

Реклама

"Из-за нехватки у наших подразделений ресурсов и резервов, преимущество противника в боеприпасах, вооружении и технике россиянам удалось несколько оттеснить украинские войска на Курщине. Кроме того, несколько недель назад россияне зашли через границу в Сумскую область под видом того, что им нужно сформировать так называемую буферную зону".

По его словам, именно под предлогом ее создания активизировались боевые действия в полосе Сумщина-Курщина-Белгородщина. Именно там украинские Силы обороны совершили рейд.

Романенко считает, что РФ будет пытаться сделать "буферную зону" и в Харьковской области Российские оккупационные войска в последнее время заметно активизировались на этом направлении.

Также Романенко отметил, что Россия планирует мобилизовать 160 тысяч солдат, 100 тысяч из которых могут быть вовлечены в боевые действия после подготовки.

Напомним, несколько дней назад власти Сумщины сообщали, есть ли российские войска в регионе. Отмечается, что продолжается защита украинских рубежей на Сумском и Курском направлениях.

Дата публикации 07:55, 15.04.25 Российский Курск ночью подвергся массированной атаке дронов