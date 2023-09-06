РФ готовит штурмовые отряды и перекидывает оккупантов на Купянско-Лиманское направление – Сырский

Оккупационная армия РФ готовит штурмовые отряды и перекидывает части 25-й армии на участок фронта Купянск-Лиман.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не покидает свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, "упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу".

"На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции из артиллерии и минометов. На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ", — рассказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что основная задача – обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении.

Напомним, по данным Генштаба, на Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам.

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